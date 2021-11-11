На трассе в Павлодарской области сбили мужчину

Пешеход от полученных травм скончался.

В Павлодарской области на трассе сбили мужчину, передает Zakon.kz.

10 ноября в 03:15 на 389 километре автодороги Павлодар – Омск – Майкапчагай возле села Мичурино 59-летний водитель автомашины Kia Sorento совершил наезд на пешехода 1991 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В полиции отметили, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

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