В Уральске мужчина убил возлюбленную из ревности

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство) - ДП ЗКО.

В Уральске по подозрению в убийстве на почве ревности задержан мужчина, передает Zakon.kz.

Множественные ножевые ранения, повлекшие смерть, нанес мужчина 1979 г.р. своей избраннице в пылу пьяной ссоры. Как оказалось, причиной конфликта стала банальная ревность. Подозреваемый задержан, начато досудебное расследование. пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в мкр. Кунаева на съемной квартире.

Как отметил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин, следствием установлено, что погибшая (женщина 1981 г.р.) и подозреваемый распивали спиртное.

После чего между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные колото-резаные раны, после покинул место происшествия. Принятыми ОРМ мужчина установлен и задержан. При допросе задержанный пояснил, что ссора произошла на почве ревности. Болатбек Нургожин

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК ("Убийство").

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