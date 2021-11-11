В Алматинской области экспорт переработанной продукции АПК составил 97 млн долларов

Об этом сообщил Амандык Баталов.

В Алматинской области экспорт переработанной продукции агропромышленного комплекса (АПК) вырос на 25%.

Он составил 97 млн долларов, или 73% от общего объема экспорта АПК.

В целом, благодаря принимаемым мерам, по итогам 10 месяцев во всех основных отраслях экономики наблюдается стабильный рост.

Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга акима Алматинской области на площадке СЦК при президенте РК в Нур-Султане.

Так, по сравнению с прошлым годом численность поголовья скота и птицы возросла в среднем на 2%. Для зимовки скота область полностью обеспечена кормами, заготовлено 5,3 млн тонн. Пострадавшим фермерам Мангистауской области в виде гуманитарной помощи было направлено 54 вагона сена.

На сегодня в Алматинской области действуют всего 117 откормплощадок на свыше 74 тыс. голов и 84 молочно-товарных фермы на свыше 26 тыс. голов. За счет этого загруженность мясоперерабатывающих предприятий достигла 72%, молзаводов – 85%. Экспорт переработанной продукции АПК вырос на 25%, составив 97 млн долларов, или 73% от общего объема экспорта АПК. К концу года объем валовой продукции сельского хозяйства впервые превысит 1 трлн тенге, – сообщил Амандык Баталов.

К слову, в целях сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары в регионе реализуется комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы.

Для формирования стабфонда и льготного кредитования дополнительно из местного бюджета выделено 1,7 млрд тенге, общая сумма составляет 3,7 млрд тенге.

Из них 3 млрд тенге направлено на льготное кредитование субъектов предпринимательства по ставке 0,01% и 700 млн тенге – на закуп 8,7 тыс. тонн продукции.

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