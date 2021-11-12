83-летнего мужчину сбили насмерть в Алматы 

Выясняют все обстоятельства ДТП.

В Алматы водитель сбил насмерть 83-летнего мужчину, передает Zakon.kz.

ДТП со смертельным исходом произошло в мкр. Калкаман 2. Автомобиль Daewoo Nexia двигался по улице Кунаева. Не доезжая улицы Бектембаева, перед машиной выбежал мужчина. Водитель стал тормозить, пытаясь избежать столкновения, но остановиться не смог, он сбил человека.

Мужчину 1938 года рождения от мощного удара отбросило на разделительную аллею. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

По словам очевидцев, он перебегал дорогу в неположенном месте.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняют все обстоятельства ДТП.

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