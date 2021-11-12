Задержание преступной группы в Актюбинской области попало на видео 

Преступная группа состояла из семи человек.

В Актюбинской области в марте была задержана преступная группа, передает Zakon.kz.

Преступная группа состояла из семи человек.

Они длительное время занимались перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории Актюбинской области из южных регионов страны. Общий вес изъятой марихуаны составил около 25 килограммов, общий вес изъятого гашиша составил более пяти килограмм, – сообщили в ДП Актюбинской области.

В ходе досудебного расследования в отношении вышеуказанных лиц зарегистрированы уголовные правонарушения по ч. 1, 2 ст. 262 УК РК "Создание и участие в организованной преступной группе с целью совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств".

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