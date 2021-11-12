Mercedes спровоцировал массовое ДТП в Нур-Султане: пострадали пять человек

По данному факту проводится дознание.

В Нур-Султане утром 12 ноября произошло массовое ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным столичной полиции, 42-летний водитель Mercedes, следуя по улице Туркестан, не справился с управлением и допустил столкновение с шестью машинами.

В результате ДТП Mercedes по инерции откинуло на KIA Cerato, стоящую в попутном направлении. Четверо водителей были доставлены в больницу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится дознание.

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