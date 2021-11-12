В Уральске умерли роженица и ее младенец

Это были третьи роды у 42-летней женщины.

В Западно-Казахстанской области роженица умерла вместе с младенцем, передает Zakon.kz.

По данным портала "Мой город", это были третьи роды у 42-летней женщины.

По словам заместителя руководителя Управления здравоохранения ЗКО Асхата Балыкова, 10 ноября роженицу доставили в многопрофильную больницу Уральска с преждевременной отслойкой плаценты.

При поступлении состояние беременной было тяжелым за счет острой кровопотери, приведшей к внутриутробной гибели плода, и развившегося тяжелого осложнения - акушерской эмболии. В экстренном порядке проведено оперативное родоразрешение, во время которого произошла клиническая смерть. Проведена сердечно-легочная реанимация, сердечная деятельность была восстановлена. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, повторно произошла остановка сердечной деятельности, проведенные реанимационные мероприятия были безуспешны, - пояснил он.

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