"Дерзкое" нападение на автомат с игрушками попало на видео

Личность подозреваемого установлена.

В Казнете появилось видео, как молодой мужчина в Талдыкоргане разбивает автомат с игрушками, пиная его, передает Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали публикацию, уточнив, что данный инцидент произошел в августе месяце.

На видео мужчина разбивает автомат с игрушками. Сотрудниками УП Талдыкоргана проведена проверка, в ходе которой установлено, что инцидент действительно имел место в городе Талдыкорган 25 августа около 06:00. В полицию по данному факту вызов не поступал, с заявлением никто не обращался, – рассказала официальный представитель областного департамента полиции Акбота Азирбек.

Кроме того, отмечено, что личность подозреваемого в данном преступлении установлена, ведется разбирательство.

Подозреваемый уже полностью восстановил владельцу сломанный аппарат и возместил нанесенный ущерб, – отметили в ведомстве.

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