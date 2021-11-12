В Кокшетау строитель упал с девятого этажа и разбился насмерть

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Строитель упал с девятого этажа и погиб.
В Кокшетау погиб строитель, упав с девятого этажа, передает Zakon.kz.
Травмы были несовместимы с жизнью, мужчина погиб.
9 ноября в дежурную часть Управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи, который сообщил, что при строительных работах с 9-го этажа по неосторожности упал житель областного центра, рабочий 1966 г.р., – сообщили в ДП Акмолинской области.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала "диффузная травма головы, сочетанная травма головы, живота, таза, верхних конечностей, падение с высоты".
По факту гибели строителя возбуждено уголовное дело.
Данный факт занесен в ЕРДР по ст. 277 ч. 2 УК ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ"), – добавили в ведомстве.
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