В столице собака помогла предотвратить гибель девушки

Хозяйка обеспокоенной собаки увидела, как в воду прыгнула девушка.

В полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что стала очевидцем того, как девушка прыгнула в воду, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия был направлен наряд патрульной полиции.

Установлено, что около 11:00 женщина вместе со своей собакой по кличке Фиалка гуляла по улице Пушкина – напротив Евразийского университета. Вдруг ее питомец начал скулить и тянуть ее, выражая беспокойство. Пройдя в ту сторону, куда звала ее собака, женщина увидела, как в воду прыгнула девушка, – рассказали в полиции.

Неподалеку на участке находился с проверкой старший инспектор отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП майор полиции Канат Абдыкалыков, где производили работы по установлению дорожных знаков. Обеспокоенная женщина обратилась к нему за помощью.

Полицейский вместе с работниками ТОО побежали на место. В это время девушка уже лежала в воде лицом вниз без движения. Мужчины бросились за ней в ледяную воду и вытащили девушку.

На берегу сотрудник полиции оказал ей первую медицинскую помощь. Девушка пришла в сознание и затем была передана подъехавшей бригаде скорой медицинской помощи. Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства, которые толкнули 21-летнюю девушку на такой шаг.

Департамент полиции выразил благодарность неравнодушным жителям города за бдительность и оказанное содействие в спасении человека.

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