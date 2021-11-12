Для американской медиаперсоны это первый брак.

Американская актриса, певица и участница реалити-шоу Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Для правнучки основателя сети отелей Hilton этот брак стал первым, передает Zakon.kz.

Свадебное торжество состоялось в поместье в Бель-Эйр, которое принадлежало Бэррону Хилтону – покойному дедушке Пэрис. Торжественное мероприятие посетили многие голливудские звезды, среди которых были актрисы Эмма Робертс и Эшли Бенсон, - пишут vesti.ru.

Об отношениях Хилтон и Реума стало известно в 2020 году. В прошлом Пэрис встречалась с такими знаменитостями, как гитарист Good Charlotte Бенджи Мэдден, певец Ник Картер и актер Крис Зилка. Широкую известность Хилтон принесло участие в реалити-шоу "Простая жизнь" и "Подружка Пэрис Хилтон". Она снималась в фильмах "Дом восковых фигур", "Красавица и уродина", "Блондинка в шоколаде" и многих других.

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