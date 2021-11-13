Первый инъекционный препарат для лечения коронавируса зарегистрирован в России

До конца 2021 года лекарство начнет поступать в стационары.

В России зарегистрирован первый инъекционный препарат прямого действия, предназначенный для лечения коронавируса под названием "Арепливир", передает Zakon.kz.

До конца 2021 года лекарство начнет поступать в стационары, – приводят vesti.ru цитату пресс-службы разработчика ГК "Промомед".

Отмечается, что благодаря разработке удалось ответить на острую потребность здравоохранения страны в госпитальных средствах терапии коронавируса.

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