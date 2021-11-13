Первый инъекционный препарат для лечения коронавируса зарегистрирован в России

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
До конца 2021 года лекарство начнет поступать в стационары.
В России зарегистрирован первый инъекционный препарат прямого действия, предназначенный для лечения коронавируса под названием "Арепливир", передает Zakon.kz.
До конца 2021 года лекарство начнет поступать в стационары, – приводят vesti.ru цитату пресс-службы разработчика ГК "Промомед".
Отмечается, что благодаря разработке удалось ответить на острую потребность здравоохранения страны в госпитальных средствах терапии коронавируса.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!