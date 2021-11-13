Дом российского шоумена ограбили на несколько миллионов рублей

Кроме того, воры забрали ювелирные украшения.

Дом российского шоумена Тимура Родригеза в Подмосковье ограбили на несколько миллионов рублей - артист не был там около недели, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в деревне Глухово в Красногорском районе. В период с 5 по 12 ноября в дом пробрались воры, отжав дверь на террасу на первом этаже, - сообщает lenta.ru.

Их добычей стали 45 тыс. долларов и 400 тыс. рублей, то есть свыше 3,6 млн рублей в совокупности.

Кроме того, воры забрали ювелирные украшения.

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