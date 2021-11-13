Трех алматинок подозревают в подмене золота на бижутерию в Павлодаре

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Женщин подозревают в четырех аналогичных фактах, общая сумма ущерба составила 4 млн тенге.
Тревогу забили владельцы одного из ломбардов, недосчитавшись миллиона тенге, передает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, по подозрению в мошенничестве задержаны три жительницы Алматинской области.
Любительницы легкой наживы приехали в Павлодар в октябре этого года. В одном из ломбардов на улице Естая вместо золотых цепочек они заложили бижутерию, предварительно вставив пробу с настоящих золотых изделий. Сумма ущерба составила более 1 млн тенге, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По данным полиции, от рук мошенниц пострадало несколько ломбардов Павлодара.
В департаменте уточнили, что женщин подозревают в четырех аналогичных фактах. Общая сумма ущерба оценивается в 4 млн тенге. Полиция проверяет причастность задержанных к другим преступлениям.
Досудебное расследование по ст. 190 УК РК, "Мошенничество", продолжается.
Одна из подозреваемых водворена в ИВС города.
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