Мэра Петрозаводска сбила легковушка

Машина наехала на российского градоначальника во время его вечерней пробежки.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский находится в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в результате наезда легковушки, передает Zakon.kz.

Кажется, отделаться ушибами не удалось – заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надежных руках, – приводит ГТРК "Карелия" слова Любарского.

Как уточняется, наезд произошел в 19:29 в районе мэрии.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по видеозаписи, машина наехала на градоначальника во время его вечерней пробежки.

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