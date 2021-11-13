В ЗКО пьяный мужчина забил собутыльника до смерти

Полицейские ЗКО задержали подозреваемого в убийстве.

В Западно-Казахстанской области во время совместного распития спиртного житель поселка Серебряково избил односельчанина, сообщает Zakon.kz.

54-летний сельчанин у себя дома распивал спиртное с 40-летним знакомым. В ходе пьянки между ними возникла ссора, где гость избил хозяина, после чего ушел. Через день он зашел к односельчанину и, увидев того без сознания, вызвал скорую помощь. Но врачи уже не смогли ничего сделать и потерпевший скончался по пути в больницу, - говорится в сообщении на сайте МВД РК.

В тот же день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС, по данному факту начато досудебное расследование по статье 106 части 3 УК РК (Нанесение телесных повреждений, повлекших смерть).

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