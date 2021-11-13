Альбом группы ABBA возглавил британский хит-парад

Показатели продаж альбома – 204 тыс. в первую неделю.

Voyage стал самым продаваемым альбомом группы за последние восемь лет, передает Zakon.kz.

Voyage занял первое место в официальном чарте альбомов, – сообщил ресурс Official Charts.

Показатели продаж альбома – 204 тыс. в первую неделю.

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Группа ABBA была основана в в 1972 году и быстро обзавелась невероятной популярностью среди любителей поп-музыки. Несмотря на успехи, коллектив распался в 1981 году, предварительно выпустив альбом The Visitors.

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