Названы продукты, которые могут испортить кожу

По словам врача, людям с акне, кандидозом, атопическим дерматитом нельзя употреблять молочную продукцию.

Врач перечислила основные категории продуктов, употребление которых негативно сказывается на состоянии кожи, сообщает Zakon.kz.

Об этом нутрициолог Кристина Журавлева рассказала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, сахар и сладкие продукты провоцируют подъем инсулина и уровня сахара в крови, вызывая воспаление и повышенное выделение себума (кожное сало), что приводит к прыщам и акне. Она также отметила, что лактоза – молочный сахар, который содержится в молочной и кисломолочной продукции и относится к группе дисахаридов.

Именно лактоза дает молоку сладкий вкус. Она "кормит" нашу условно-патогенную флору, что и вызывает проблемы с кожей, кандидоз и прочие заболевания, – предупредила нутрициолог.

Молочка содержит инсулиноподобный фактор роста, влечет рост тестостерона, а он приводит к росту инсулина, что повышает количество дигидротестостерона, от чего появляются проблемы с кожей и волосами.

Людям с акне, кандидозом, атопическим дерматитом и синдромом поликистозных яичников молочную продукцию нельзя. Также ее следует исключить при любых проблемах с кожей, – заключила Журавлева.

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