Казахстанские школьники завоевали 11 медалей на международной олимпиаде по физике

В интеллектуальном соревновании приняли участие 130 ребят из 18 стран.

Международная олимпиада по физике имени аль-Фергани проходила в Узбекистане с 8 по 13 ноября, передает Zakon.kz.

Как сообщило Министерство образования и науки РК, в интеллектуальном соревновании приняли участие 130 ребят из 18 стран, среди которых Россия, Азербайджан, Беларусь, Румыния и др.

Конкурс состоял из двух этапов, вмещавших письменные и практические работы.

Отечественная сборная принесла Казахстану два "золота", шесть серебряных и три бронзовых медали. Победителями стали Алишер Еркебаев и Нурдаулет Назарбай. Серебряные награды достались Даниилу Шатохину, Оразхану Хайдару, Динмухаммеду Сапыбеку, Ердаулету Нахыпу, Бернару Шамгонову, Диасу Еспану. Бексултан Шарип, Аскар Касымов и Нуржан Хасенов получили "бронзу".

Отмечается, что свою победу школьники посвятили 30-летию Независимости родной страны.

Конкуренция на олимпиаде была очень высокой, так как большинство участников занимают лидирующие позиции в рейтинге Международной олимпиады по физике (IPhO). Наши ребята показали блестящие результаты и достойно представили Казахстан на мировой арене. Сейчас Центр "Дарын" Министерства образования и науки работает над проведением олимпиад различных уровней для того, чтобы у наших школьников были все условия для участия в международных олимпиадах, – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова.

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