Цены на социально значимые продукты не растут в Казахстане вторую неделю подряд

За минувшую неделю индекс роста цен на социально значимое продовольствие составил 0%.

Премьер-министр Аскар Мамин провел совещание по вопросу регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает Zakon.kz.

За минувшую неделю индекс роста цен на социально значимое продовольствие составил 0%.

Вторую неделю подряд власти фиксируют снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%), отмечается также снижение темпа роста цен на капусту.

Финансирование "оборотной схемы" (инструмент сдерживания роста цен, подразумевающий финансирование производителей и торговцев местными исполнительными органами) в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Наиболее эффективная работа проведена в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении семи птицефабрик, реализующих куриные яйца в в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. Было направлено 12 уведомлений в адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара о наличии признаков ценового сговора. Заключен акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области. В целом по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания и сдерживанию инфляции в пределах 8,5%. Акиматам регионов поручили довести до рекомендованных объемов финансирование "оборотной схемы", пятимесячного запаса продовольствия, а также своевременно заключать форвардные контракты между торговыми сетями и производителями.

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