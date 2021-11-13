Вакцинировать подростков будут только с письменного согласия родителей – Тугжанов

Ералы Тугжанов дал поручения по вакцинации подростков против коронавирусной инфекции препаратом Pfizer.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал поручения по вакцинации подростков против коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 Ералы Тугжанов поручил руководству всех регионов жестко соблюдать предписанные правила и проводить вакцинацию подростков только с письменного информированного согласия родителей или законных представителей детей, – написал Ержан Байтанаев на Facebook.

читайте также: Более полутора тысяч подростков готовы вакцинироваться в Алматы

10 ноября в Алматы из столицы Катара прибыла первая партия вакцины Pfizer. Всего Казахстан закупил 4 млн доз вакцины Pfizer. Они рассчитаны на 2 млн человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!