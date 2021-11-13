На одной из улиц в Нур-Султане вводится одностороннее движение

На участке ул. Омарова вводится одностороннее движение.

С 15 ноября 2021 года в Нур-Султане на участке ул. Омарова вводится одностороннее движение, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Нур-Султана, по ул. Омарова реализован проект "Реконструкция пешеходных зон и гармоничного, комфортного обустройства на территориях города". Так, на участке от Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева до ул. Ауэзова проведены все запланированные работы – обустроена пешеходная зона, игровая площадка, фонтан и другое.

В рамках этого проекта с 15 ноября по ул. Омарова, на участке от ул. Ауэзова до ул. Бейбитшилик, вводится одностороннее движение с установкой соответствующих технических средств регулирования.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности Вы можете обратиться в колл-центр Управления административной полиции ДП города Нур-Султан по телефонам: 53-27-74, 69-75-75, 71-69-77.

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