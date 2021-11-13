Житель Актау обнаружил краснокнижную птицу

Мужчина снял найденыша на видео и заметил особую метку на лапе.

Редкое пернатое разгуливало в городе у складской базы, передает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", мужчина снял найденыша на видео и заметил особую метку на лапе.

Видео вызвало интерес областной территориальной инспекции. Выяснилось, что запечатленная на нем птица – занесенная в Красную книгу РК дрофа-красотка.

Издание сообщает, что, согласно международному договору, в Мангистаускую область ежегодно доставляют дроф-красоток из Шымкента для выпуска в естественную среду. Только в июле и сентябре текущего года сюда привезли 2 тыс. особей.

Специалисты территориальной инспекции выехали на место и попытались отыскать птицу, но безуспешно. Были проведены разъяснительные работы с владельцем и охраной складской базы, оставлены контакты для связи.

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