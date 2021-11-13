Ученые назвали напиток, быстро снижающий давление

Приложение zakon.kz
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Эффект проявился в первые же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления испытуемых.
Кровяное давление можно быстро понизить с помощью черного чая. Эксперты отмечают, что в полной мере влияние напитка на него пока не изучено, сообщает Zakon.kz.
Ученые из Университета Западной Австралии опубликовали результаты исследования в журнале American Journal of Clinical Nutrition.
В эксперименте участвовали мужчины и женщины с повышенным систолическим артериальным давлением.
Участникам исследования три раза в день давали черный чай. Измерения давления проводились в первый день, через три месяца и через полгода. Выяснилось, что давление стало снижаться активнее в ночное время. Это позволило сказать, что кофеин не влияет на снижение давления.
Эти выводы указывают на то, что в ночное время на показатели кровяного давления влияет некий компонент черного чая, но не кофеин, – отмечают исследователи.
Давление после чашки чая снижается очень быстро. Подобный эффект проявился в первые же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления испытуемых.
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