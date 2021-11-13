Правительство Казахстана и Всемирный банк обсудили вопросы инвестиционной политики

Стороны отметили необходимость достижения углеродной нейтральности.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Обсуждались вопросы привлечения инвестиций в модернизацию базовых сфер экономики для достижения целей углеродной нейтральности, передает пресс-служба премьер-министра РК.

На протяжении трех десятилетий сотрудничества Казахстана со Всемирным банком реализовано свыше 55 проектов на общую сумму более 8 млрд долларов США в таких сферах, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, АПК и IT-сектор. Из текущего инвестиционного портфеля Всемирного банка в Казахстане в настоящее время реализуются 13 проектов на общую сумму 3,6 млрд долларов. Аскар Мамин

Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком по внедрению в РК модели зеленой экономики и обеспечения устойчивого роста.

Группа Всемирного банка является крупнейшей в мире многосторонней организацией, финансирующей меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.

Участники встречи рассмотрели модели и факторы, влияющие на привлечение зеленых инвестиций и формирование новых источников роста в сферах энергетики, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ИКТ, инжиниринговых услуг, транспорта и др. Обсужден международный опыт государственного и частного секторов в развитии инфраструктуры и технологий с низким уровнем выбросов.

В дискуссионной сессии приняли участие члены правительства РК, а также ведущие эксперты в области стимулирования зеленого роста – региональный директор ВБ по инфраструктуре Чарльз Кормье, руководитель отдела Евразии ОЭСР Уильям Томпсон, профессор Римского университета Паскуале Лучио Скандиццо, президент Комитета экспертов по правовым вопросам "Плана развития справедливого перехода" при Министерстве окружающей среды и энергетики Греции Иоаннис Цорцис, глава Комиссии по вопросам производительности труда в Новой Зеландии Эндрю Свит, старший советник министра финансов Финляндии, сопредседатель Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата Пекка Морен, представители деловых кругов и др.

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