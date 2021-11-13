Правительство Казахстана и Всемирный банк обсудили вопросы инвестиционной политики

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Стороны отметили необходимость достижения углеродной нейтральности.
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и правительства РК, сообщает Zakon.kz.
Обсуждались вопросы привлечения инвестиций в модернизацию базовых сфер экономики для достижения целей углеродной нейтральности, передает пресс-служба премьер-министра РК.
На протяжении трех десятилетий сотрудничества Казахстана со Всемирным банком реализовано свыше 55 проектов на общую сумму более 8 млрд долларов США в таких сферах, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, АПК и IT-сектор. Из текущего инвестиционного портфеля Всемирного банка в Казахстане в настоящее время реализуются 13 проектов на общую сумму 3,6 млрд долларов. Аскар Мамин
Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком по внедрению в РК модели зеленой экономики и обеспечения устойчивого роста.
Группа Всемирного банка является крупнейшей в мире многосторонней организацией, финансирующей меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.
Участники встречи рассмотрели модели и факторы, влияющие на привлечение зеленых инвестиций и формирование новых источников роста в сферах энергетики, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ИКТ, инжиниринговых услуг, транспорта и др. Обсужден международный опыт государственного и частного секторов в развитии инфраструктуры и технологий с низким уровнем выбросов.
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