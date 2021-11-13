На сайте акимата столицы опубликовали список нарушителей карантина

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Власти города напоминают, что жители, нарушившие режим самоизоляции, являются источниками инфекции. Даже если они легко переносят болезнь, они могут заразить других, для которых последствия могут быть фатальными.