В Актобе мужчина украл куртку с манекена

Пропажу заметили не сразу, только после просмотра камер видеонаблюдения.

Мужчина украл куртку с манекена в Актобе, сообщает Zakon.kz.

По словам продавщицы магазина в ТД по ул. М. Маметовой, один из покупателей снял с манекена зимнюю куртку и скрылся. Сумма ущерба составила 50 тыс. тенге.

Пропажу заметили не сразу, только после просмотра камер видеонаблюдения.

32-летнего местного жителя задержали. Проводится досудебное расследование по ст. 188, ч. 1 УК РК "Кража". Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

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