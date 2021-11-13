Пятилетнего мальчика ограбили в Карагандинской области

Мама зашла в магазин, оставив на улице пятилетнего сына.

Заявление о происшествии поступило в отдел полиции Каркаралинского района Карагандинской области 9 ноября, сообщает Zakon.kz.

32-летняя жительница одного из сел рассказала, что зашла в магазин, оставив на улице пятилетнего сына с сумкой.

К малышу подошел мужчина, вытащил из сумки сотовый телефон и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину – по "горячим следам". Он дал признательные показания. Вещественное доказательство – мобильный телефон потерпевшей – изъято. пресс-служба ДП Карагандинской области

Возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РК "Грабеж". Ведется расследование.

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