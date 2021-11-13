Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Польши и Беларуси

Путин заявил, что не обсуждал этот вопрос с Лукашенко, а "перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением нашего транзитного контракта".

Президент России Владимир Путин заявил, что мигранты, которые оказались на границе Беларуси и Польши, могли попасть в Минск чартером, так как там действует безвизовый въезд, сообщает Zakon.kz.

Так он прокомментировал ситуацию в эфире телеканала "Россия 24".

Путин также считает, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Беларуси Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и надеется, что это произойдет в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.

Путин заявил, что не обсуждал этот вопрос с Лукашенко, а "перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением нашего транзитного контракта".

Ну я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет. Владимир Путин

По словам главы РФ, российские авиакомпании не перевозили людей, находящихся на границе. По информации, которую передал белорусский лидер Александр Лукашенко, такими перевозками не занималась и "Белавиа".

Миграционная обстановка на границе Польши с Беларусью начала накаляться в понедельник. По разным данным, к погранзаставам вышли от 2 тыс. до 3 тыс. человек. В основном это молодые мужчины, из которых 1,5 тыс., предположительно, курды, они пытаются прорваться в Германию. В ответ Польша привела войска в боеготовность.

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