Опубликован видеоролик об итогах визита Токаева в Стамбул

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Видео появилось на странице Акорды в Facebook.
Опубликован видеоролик об итогах рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Стамбул, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось на странице Акорды в Facebook.
11 ноября Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул.
Президент принял участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств и провел ряд двусторонних встреч.
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