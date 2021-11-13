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Опубликован видеоролик об итогах визита Токаева в Стамбул

Фото: Акорда 13 ноября 2021, 22:15

Видео появилось на странице Акорды в Facebook.

Опубликован видеоролик об итогах рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Стамбул, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось на странице Акорды в Facebook.

11 ноября Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул.

Президент принял участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств и провел ряд двусторонних встреч.

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