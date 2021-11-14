Отца девяти детей в Ленинградской области заподозрили в растлении дочерей

Одна из дочерей первой пожаловалась матери на домогательства со стороны отца — подросток раскрыла ей многие личные подробности. Семилетняя девочка также рассказала о надругательствах, остальные дети вспомнили о странных играх в куклы с папой.

В Ленинградской области многодетного отца из города Сланцы обвинили в растлении приемной дочери, сообщает Zakon.kz.

О том, что мужчина домогался собственных детей, в полицию сообщила его супруга, передает KP.RU.

По словам женщины, ее муж пытался приставать к 17-летней наследнице и семилетней приемной дочке.

Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

Одна из дочерей первой пожаловалась матери на домогательства со стороны отца — 16-летний подросток раскрыла ей многие личные подробности. Другая семилетняя девочка также рассказала о надругательствах, остальные дети вспомнили о странных играх в куклы с папой.

Известно, что подозреваемому 44 года, он является директором двух телекоммуникационных компаний.

У семьи пятеро своих детей (от 3-х лет до 19-ти) и столько же приёмных (от 5-ти до 7-ми лет).

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