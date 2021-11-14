Мбаппе и Дешам прокомментировали разгром сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Мы уважали соперника, поэтому и получился такой крупный счет, заявил Мбаппе.

Национальная сборная Казахстана провела заключительный матч в рамках отбора на ЧМ-2022, с крупным счетом проиграв Франции – 0:8, сообщает Zakon.kz.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после матча.

Самой важной для нас была квалификация на ЧМ-2022. Мы хотели дать себе шанс защитить свой титул. Играть на чемпионате мира – это мечта. Мы уважали соперника, поэтому и получился такой крупный счет. Теперь мы поедем на чемпионат мира побеждать – это наша цель, – заявил Мбаппе после матча.

Килиан Мбаппе оформил покер в матче с Казахстаном: он забил на 6-й, 12-й, 32-й и 87-й минутах. Эта победа позволила Франции занять первое место в группе и досрочно обеспечить себе участие в финальной части ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также прокомментировал победу над казахстанской командой.

Похоже, это был идеальный вечер. Нашей целью была квалификация на чемпионат мира, но, кроме того, у нас была манера игры. Я помню про разделение между нападающими, поэтому хорошо, что каждый сегодня получил свой кусок торта. Мы играли в нужном темпе, хотя в перерыве риск был расслабиться. Но мы продолжили, мы уважали соперника. Это был очень красивый футбольный вечер, – сказал Дешам после матча.

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