Эксперт рассказал, как смартфоны прослушивают пользователей

По словам эксперта, скачанные приложения получают доступ к микрофону и могут работать в фоновом режиме.

По словам эксперта, есть два сценария, при которых приложения записывают речь пользователей и отправляют ее третьим лицам, сообщает Zakon.kz.

Для прослушки нужно либо скачать приложение, либо это делается через системное ПО, рассказал ferra.ru директор центра Solar appScreener Даниил Чернов.

Скачанные приложения получают доступ к микрофону и могут работать в фоновом режиме. Должно насторожить то, что приложение, которому не нужен микрофон для выполнения функций, внезапно просит доступ к нему. Но иногда такая программа может попросить доступ к микрофону вполне "легально", если предполагает связанные с этим функции.

Тем не менее, именно благодаря этому многие компании-разработчики могут практически невидимо для пользователей собирать данные, чтобы монетизировать их через контекстную рекламу, — отметил эксперт.

Если же прослушка идет через системное ПО, сбор данных, скорее всего, идет официально. Как определить, что какое-то ПО прослушивает пользователя? Есть косвенные признаки: быстро разряжается аккумулятор, приложения потребляют большое количество трафика.

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