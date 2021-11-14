Алматы и Шымкент перешли в "зеленую" зону по коронавирусу

В "красной" зоне остаются Павлодарская и Северо-Казахстанская область.

Алматы и Шымкент перешли из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 ноября 2021 года:

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан и Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

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