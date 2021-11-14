Лечение от коронавируса получают около 35 тысяч казахстанцев

На 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 972 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 972 человека (29 982 КВИ+ и 4990 КВИ-), из них в стационарах находятся 6736 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 236.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 503 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 127,• на аппарате ИВЛ – 89.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 ноября 2021 года:

12.11.2021 г. зафиксированы 132 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 193 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 139, летальных случаев – 5093, выздоровевших – 71 056.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!