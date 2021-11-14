Разработчик видеоигр Unity Software купил созданную Джексоном студию спецэффектов за $1,6 млрд.

По оценке Forbes, режиссер "Властелина колец" Питер Джексон стал миллиардером, сообщает Zakon.kz.

Режиссер и продюсер Питер Джексон стал миллиардером благодаря продаже студии спецэффектов Weta Digital, пишет РБК. На этой неделе состоялась сделка по продаже студии. Ее купил разработчик движков для видеоигр Unity Software. Сумма сделки составила 1,6 млрд долларов.

По консервативной оценке Forbes, сделка официально делает Джексона миллиардером, – пишет издание.

Forbes отмечает, что Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежат 60% акций Weta Digital. По условиям сделки Unity Software заплатит акционерам Weta Digital 1 млрд долларов наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. По итогам сделки Джексон получит около 600 млн долларов наличными и акции Unity Software на 375 млн долларов.

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