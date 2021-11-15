Толепберген Байсакалов стал лучшим актером в Лос-Анджелесе

Он получил приз в номинации "Лучшая мужская роль" на кинофестивале Asian World film festival.

Известный казахстанский актер Толепберген Байсакалов был назван лучшим актером в Лос-Анджелесе, передает Zakon.kz.

Толепберген Байсакалов получил еще одну награду – приз в номинации "Лучшая мужская роль" на кинофестивале Asian World film festival в Лос-Анджелесе за работу в картине "Огонь" режиссера Айжан Касымбек.

В этом году в конкурсе фестиваля приняли участие 30 фильмов из более чем 20 стран.

Фильм "Огонь" рассказывает историю обычного человека в реалиях страны. Толик (Толепберген Байсакалов) – глава большой семьи, который пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить семью. Он работает курьером и, не имея возможности содержать семью на маленькую зарплату, он, как и многие, вынужден жить в долг, оформляя кредиты. Но при этом он возлагает большие надежды на свою дочь. В один из дней, вернувшись домой после работы, семья неожиданно узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные планы на будущее их дочери. Пытаясь решить ситуацию, Толик ввязывается в череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.

На прошлой неделе актер Толепберген Байсакалов завоевал награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи.

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