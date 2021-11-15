Выплаты из ЕНПФ перевалили за 2 трлн тенге: куда ушли деньги

Общая сумма накоплений увеличилась на 5%.

К 1 октября 2021 года пенсионные накопления казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде достигли 13,1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным исследователей, это на 5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Рост накоплений связан с увеличением объемов пенсионных взносов и инвестиционного дохода.

Так, на 1 октября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,2 трлн тг, включая возвраты выплат, в том числе на улучшение жилищных условий и на оплату лечения. Входящие потоки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились на 439,5 млрд тг, или на 57%, – отмечается в сообщении Ranking.kz.

На 5 ноября 2021 года Единым накопительным пенсионным фондом исполнено 491,1 тыс. заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках – уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел почти 2 трлн тг. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4 млн тг. Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17%), Мангистауской области (13,5%) и Нур-Султана (13%), – уточнили аналитики.

Также ЕНПФ исполнено порядка 61,4 тыс. заявлений на лечение на общую сумму около 55,7 млрд тг. При этом средняя сумма изъятия составляет менее 1 млн тг.

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Кроме того, более 280 млрд тг было возвращено в ЕНПФ из-за того, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные сроки, по заявлению заявителя и по иным причинам.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за январь – сентябрь текущего года составили 2,1 трлн тг. При этом основная сумма, или 90,7%, – это единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и оплату лечения, – заявили эксперты.

Остальные 3,4%, или 73,2 млрд тг, – это выплаты по графику; 1,4%, или 29,1 млрд тг, – выплаты в связи с выездом на ПМЖ; 2,2%, или 47,2 млрд тг, – выплаты наследникам, на погребение; 2,2%, или 47,6 млрд тг, – переводы в страховые компании.

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