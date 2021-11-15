В Семее ищут тело убитой девушки

Подозреваемый задержан.

В Семее расследуется дело об убийстве несовершеннолетней, которая пропала 13 ноября, передает Zakon.kz.

В УП города Семей ДП ВКО обратилась местная жительница, сообщив, что накануне без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь. По словам женщины, дочь не выходила на связь долгое время.

Полицией был установлен 19-летний подозреваемый, который на допросе сознался в совершении убийства.

По данному факту УП Семея начато досудебное расследование по ст.99 ч.2 п.14 УК РК ("Убийство, заведомо несовершеннолетнего лица"). Виновное лицо установлено, проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе по поиску тела несовершеннолетней и по закреплению доказательств. Следственным отделом назначены необходимые судебные экспертизы, – сообщили в ДП ВКО.

Иные сведения, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.

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