В Костанайской области погиб электрослесарь

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Во время работ произошел излом конструкции, в результате чего опора вместе с электрослесарем упала.
В Костанайской области, выполняя работы в карьере, погиб электрослесарь, передает Zakon.kz.
13 ноября, при выполнении работ по строительству передвижной опоры линий электропередачи в карьере, электрослесарь АО "Качар-Руда" в нарушение наряда-задания приступил к выполнению работ, не проверив опору, – сообщили Alau.kz в пресс-службе предприятия АО "ССГПО".
Отмечается, что произошел излом конструкции, в результате чего опора вместе с электрослесарем упала.
Пострадавший был доставлен в ГККП "Качарская Ггородская больница", позже перевезен в Рудненскую городскую больницу, где скончался в реанимационном отделении.
По факту случившегося проводится расследование, – отмечается в сообщении.
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