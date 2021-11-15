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В Костанайской области погиб электрослесарь

Фото: pixabay 15 ноября 2021, 11:38

Во время работ произошел излом конструкции, в результате чего опора вместе с электрослесарем упала.

В Костанайской области, выполняя работы в карьере, погиб электрослесарь, передает Zakon.kz.

13 ноября, при выполнении работ по строительству передвижной опоры линий электропередачи в карьере, электрослесарь АО "Качар-Руда" в нарушение наряда-задания приступил к выполнению работ, не проверив опору, – сообщили Alau.kz в пресс-службе предприятия АО "ССГПО".

Отмечается, что произошел излом конструкции, в результате чего опора вместе с электрослесарем упала.

Пострадавший был доставлен в ГККП "Качарская Ггородская больница", позже перевезен в Рудненскую городскую больницу, где скончался в реанимационном отделении.

По факту случившегося проводится расследование, – отмечается в сообщении.

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