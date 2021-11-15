Массовое ДТП на трассе Караганда – Нур-Султан – есть погибшие

Заведено уголовное дело.

14 ноября произошло массовое ДТП с участием пяти машин на трассе Караганда – Нур-Султан, передает Zakon.kz.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два человека.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 345, ч. 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет процессуальное решение, – сообщили в ДП Карагандинской области.

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