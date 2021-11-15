Стало известно имя первого подростка, привившегося Pfizer в Нур-Султане

17-летний подросток Торежан Турсын первым привился вакциной Pfizer в Нур-Султане.

В городской поликлинике №8 Нур-Султана 17-летний студент ЕНУ им Л.Н. Гумилева Торежан Турсын первым привился вакциной Pfizer – подросток чувствует себя хорошо и легко перенес процедуру вакцинации, передает корреспондент Zakon.kz.

Мне 17 лет, я студент первого курса Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева. Я привился для обеспечения личной безопасности, для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, и для безопасности других людей, чтобы вирус меньше циркулировал в обществе. Прежде чем привиться, изучил всю необходимую информацию, читал данные о вакцине Pfizer. После прививки чувствую себя хорошо, к этому часу никаких негативных последствий не ощущаю, – сказал Торежан Турсын.

Подросток привился в столичной поликлинике №8.

Родители не были против того, чтобы я вакцинировался. Наоборот, они поддержали меня. Я переболел КВИ в легкой форме. В целом, вокруг вакцинации много разных разговоров ведется в обществе, в связи с этим хочу сказать, что в первую очередь получил разрешение родителей, остальное – не важно. В университете никто не принуждал привиться, – заявил он.

По словам его матери – Бахтыгуль Омарбековой, она привела сына на вакцинацию сознательно, без страха, без сомнения.

Какие бы ни были вопросы, что бы ни говорили антиваксеры, я уверена в своем выборе. Он находится среди студентов, среди большого количества людей, передвигается общественным транспортом. При этом не все люди соблюдают масочный режим. У меня есть опыт: мы всей семьей переболели, и единственный, кто легко перенес болезнь – муж, он привитый. Поэтому мы все решили привиться. Я рекомендовала сыну привиться, и он прислушался. Сама тоже буду прививаться – записалась на портале eGov. Хотела бы привиться Pfizer, но там что будет, – резюмировала она.

Высказалась мама привившегося подростка и по поводу доводов, которые приводят антиваксеры – что прививка может привести к бесплодию или спровоцировать иные заболевания, вплоть до рака.

Не боялась, вы сначала докажите, я человек, который любит доказательства. Те же антиваксеры, им по 30-40 лет. Они все в свое время получили все детские вакцины, все растут, развиваются, размножаются, так что – нет, у меня нет ни грамма сомнений. Я сама обратилась в поликлинику, сказала врачу: «Как только появится Pfizer, пожалуйста, сообщите». Я сама ждала, – резюмировала она.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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