В Алматы нашли тело повешенного мужчины

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

В Алматы рядом с Ботаническим садом нашли тело повешенного мужчины, передает Zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Причину смерти 29-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

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