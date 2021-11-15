Семья из трех человек утонула в болоте в Алматинской области

По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.

В Алматинской области в болоте утонули трое человек – отец, мать и дочь. Их нашли в опрокинутой машине, передает Zakon.kz.

Информацию об их пропаже разместили в различных Instagram-пабликах.

14 ноября три человека пропали на автомобиле Skoda Superb с госномером 167 KSY 05. Выехали из Алматы в город Уштобе. После того, как проехали арку Талдыкорган в 19:00, на связь не выходили, – говорилось в описании под фотографиями.

Позднее появилась информация, что машина была обнаружена в болоте.

Машину обнаружили в болоте по трассе в сторону Уштобе. Она лежала крышей вверх, – говорилось в сообщении.

Редакция Zakon.kz обратилась в областной департамент полиции за комментарием.

15 ноября в УП Талдыкоргана поступило сообщение от 27-летнего жителя Каратальского района о том, что 14 ноября около 17:00 уехали на своем транспортном средстве марки Skoda Superb его родители и сестра и пропали вез вести. В этот же день сотрудниками полиции по автодороге Талдыкорган – Уштобе обнаружена опрокинутая автомашина Skoda Superb. пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля в болото.

В результате ДТП водитель и его пассажиры в возрасте 47 и 19 лет скончались на месте. В настоящее время по факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. пресс-служба ДП Алматинской области

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