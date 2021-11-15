Полицейских в Алматинской области обвиняют в краже во время обыска

Теперь семья задержанного требует наказать и самих правоохранителей.

Полицейские Алматинской области оказались в центре скандала. Их обвинили в присвоении краденых денег, сообщает Zakon.kz.

Такое громкое заявление сделал подозреваемый в разбое. Якобы во время ареста и обыска пропали вещественные доказательства – крупная сумма денег и дорогой телефон, передает Первый канал Евразия.

Сына Жанар Мукушевой обвиняют в крупном разбое. Громкая история произошла летом в Иссыке. Парень попытался продать арендованное авто. Во время сделки он ограбил покупателя и завладел 10 млн тенге. Задержали его почти сразу в Алматы, а после привезли в гостиницу, где подозреваемый хранил награбленные деньги. Во время обыска полицейские, якобы, изъяли у обвиняемого ключи от сейфа, номера и сотовый телефон. Позже выяснилось: большей части денег на месте не оказалось.

Я не могу даже увидеться с сыном. Вот уже сколько месяцев не дают свиданий. Я не оправдываю своего сына. Пусть он отвечает по закону. Но будут же какие-то смягчающие обстоятельства, если я эти деньги найду. Я думаю, что здесь замешаны сотрудники Енбекшиказахской полиции. Потому что во время задержания были только они. И только они знали, где мой сын хранил деньги. У меня есть видеодоказательство. мать подозреваемого Жанар Мукушева

На кадрах с камер наблюдения видно, как в номер до обыска заходит мужчина в медицинской маске. В комнате он пробыл около 15 минут. В это время задержанный и правоохранители находились у входа в гостиницу.

Данное обстоятельство дает основания полагать, что денежные средства, то есть вещественные доказательства, были похищены неизвестным лицом. При том, когда смарт-карта от номера гостиницы и ключи от сейфа находились у сотрудника полиции. адвокат Рустем Гаитов

В полиции разглашать подробности дела не стали. Однако по заявлению подозреваемого в отношении полицейских идет проверка.

Сыну Жанар Мукушевой грозит до 15 лет тюрьмы. Однако она уверена, что если пропавшие деньги удастся найти, то он может рассчитывать на более мягкое наказание. Семья готовит обращение к руководству страны.

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