После теракта Великобритания повысила уровень террористической угрозы

14 ноября возле здания женской больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль такси, в результате чего один человек погиб и один пострадал.

В Великобритании уровень террористической опасности повышен с "существенного " до "сильного", сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась на сайте министерства внутренних дел Великобритании.

В связи со вчерашним инцидентном в Ливерпуле Объединенный аналитический центр по терроризму сегодня 15 ноября принял решение повысить уровень террористский угрозы со "значимого" до "сильного", что означает высокую вероятность совершения террористического акта. министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател

В Британии пять уровней террористической угрозы: низкий, средний, существенный, сильный и критический.

14 ноября возле здания женской больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль такси, в результате чего один человек погиб и один пострадал. В полиции отметили, что взрыв в салоне прогремел, когда машина подъехала к месту высадки пассажиров.

Полиция арестовала четырех человек. По данным следствия, самодельное взрывное устройство принадлежало погибшему.

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