Из-за депрессии девушка пыталась спрыгнуть с моста в Таразе 

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С девушкой работают психологи.
Молодая девушка пыталась спрыгнуть с моста в Таразе, передает Zakon.kz.
В полицию ночью поступило сообщение, что женщина пытается прыгнуть с моста.
Прибыв на место, полицейские спасли ее от попытки суицида.
22-летняя девушка была доставлена в отдел полиции сотрудниками батальона патрульной полиции капитаном Абдрахмановым Айдыном и старшим лейтенантом Мирибилдаевым Рауаном, которым она поведала о своей депрессии и решимости совершить суицид, – сообщили в пресс-службе Жамбылской области.
Совместно с психологами приняты профилактические меры по стабилизации состояния девушки.
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