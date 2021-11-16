Из-за депрессии девушка пыталась спрыгнуть с моста в Таразе 

С девушкой работают психологи.

Молодая девушка пыталась спрыгнуть с моста в Таразе, передает Zakon.kz.

В полицию ночью поступило сообщение, что женщина пытается прыгнуть с моста.

Прибыв на место, полицейские спасли ее от попытки суицида.

22-летняя девушка была доставлена в отдел полиции сотрудниками батальона патрульной полиции капитаном Абдрахмановым Айдыном и старшим лейтенантом Мирибилдаевым Рауаном, которым она поведала о своей депрессии и решимости совершить суицид, – сообщили в пресс-службе Жамбылской области.

Совместно с психологами приняты профилактические меры по стабилизации состояния девушки.

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