Лучшие вузы Казахстана освободят от контроля

Лучшие вузы будут освобождаться от различных видов внешнего контроля – МОН РК.

Лучшие вузы страны, где студентам предоставляют качественное образование, будут освобождаться от различных видов внешнего контроля. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Лучшие вузы будут освобождаться от различных видов внешнего контроля. Будет проводиться системная работа по повышению качества образования. В нацпроекте "Образованная нация" были определены основные векторы дальнейшего развития системы образования. Мы будем продолжать работу, – заверил глава МОН РК на заседании правительства.

В целом, по данным министра, в стране усилен госконтроль в системе образования.

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Осуществляются проверки. Для закрытия вузов, предоставляющих некачественное образование, участвовали почти в 500 судебных процессах и провели 300 административных дел. Также были возвращены лицензии. Тогда как до этого, если преподавателей готовили 86 вузов, сейчас только 50 вузов готовят учителей. В последующем мы будем продолжать данную работу, – добавил Аймагамбетов.

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Он отметил, что за последние годы число грантов увеличилось в два раза.

К 2025 году этот показатель планируется довести до 75 тыс. грантов. Размер стипендии студентов значительно увеличен. Кроме того, в два раза повышена заработная плата педагогов.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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