Отбросило в сторону – пенсионерку сбили насмерть в Алматы

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Водитель Volkswagen сбил насмерть пожилую женщину в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в районе "Оптовки" – на пересечении пр. Райымбека и ул. Механической.

По словам очевидцем, женщина, 1949 года рождения, направлялась со стороны базара и не дошла до надземного пешеходного перехода 20-30 метров.

Женщина стала перебегать дорогу в неположенном месте и попала под колеса Volkswagen Polo. Водитель двигался по пр. Райымбека на восток. От удара пенсионерку отбросило в сторону, она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Четыре дня назад в городе произошло аналогичное ДТП - на дорогу перед Daewoo Nexia выбежал 83-летний мужчина. Пенсионера от мощного удара отбросило на разделительную аллею. От полученных травм он скончался на месте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!