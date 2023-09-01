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Глава государства объяснил, на что нужно тратить средства из Нацфонда

На что должны идти деньги из Нацфонда, рассказал Токаев Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что средства из Национального фонда следует использовать для финансирования стратегических проектов, которые будут определять будущее Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента 1 сентября, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в дискуссиях о потенциальных источниках финансирования экономики часто затрагивают тему использования средств Национального фонда.

"Эксперты спорят о балансе между сберегательной и развивающей ролью фонда. Безусловно, сберегательная функция должна быть основной. Ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов. Вместе с тем часть средств Фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, принципиальная задача – обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора экономики на уровне 20% и выше. Национальный фонд уже финансирует ряд крупных проектов, но при отборе проектов не хватает системности. Поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу.

Прямую трансляцию Послания президента смотрите по ссылке.

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Анастасия Прилепская
Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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Прямая трансляция Послания президента
Прямая трансляция Послания президента
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Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
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